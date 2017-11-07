SID
Onda Cero: Криштиану Роналду поспорил с игроками «Реала», что выиграет гонку бомбардиров Примеры
Португалец верит в чудо.
Роналду уверен в себе и вселяет эту уверенность в партнеров. По информации Onda Cero, Криш поспорил с одноклубниками, что выиграет спор бомбардиров Примеры. Выигрыш португалец отправит на благотворительность.
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Конечно, это же Криш
Аха-ха-ха, нет
- Пока у Криша проблемы – он забил всего 1 мяч в 7 играх Примеры-2017/18.
- В споре бомбардиров лидирует Месси – у него 12 мячей в 11 матчах.
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