Onda Cero: Криштиану Роналду поспорил с игроками «Реала», что выиграет гонку бомбардиров Примеры

Роналду уверен в себе и вселяет эту уверенность в партнеров. По информации Onda Cero, Криш поспорил с одноклубниками, что выиграет спор бомбардиров Примеры. Выигрыш португалец отправит на благотворительность.

Выиграет ли Криш гонку бомбардиров? Опрос 1112 голосов Конечно, это же Криш Аха-ха-ха, нет

Пока у Криша проблемы – он забил всего 1 мяч в 7 играх Примеры-2017/18.

В споре бомбардиров лидирует Месси – у него 12 мячей в 11 матчах.

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