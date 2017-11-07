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Onda Cero: Криштиану Роналду поспорил с игроками «Реала», что выиграет гонку бомбардиров Примеры

Onda Cero: Роналду поспорил с игроками «Реала», что выиграет гонку бомбардиров Примеры
Eurosport

28 мин. назадИзменено 26 мин. назад

Португалец верит в чудо.

Роналду уверен в себе и вселяет эту уверенность в партнеров. По информации Onda Cero, Криш поспорил с одноклубниками, что выиграет спор бомбардиров Примеры. Выигрыш португалец отправит на благотворительность.

Выиграет ли Криш гонку бомбардиров?

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Конечно, это же Криш
Аха-ха-ха, нет
  • Пока у Криша проблемы – он забил всего 1 мяч в 7 играх Примеры-2017/18.
  • В споре бомбардиров лидирует Месси – у него 12 мячей в 11 матчах.

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