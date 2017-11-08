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Твиттер «Барселоны»: «Нам нужно всего 5 символов, чтобы объяснить сущность футбола – «Месси»

Твиттер «Барселоны»: «Нам нужно всего 5 символов, чтобы объяснить сущность футбола – «Месси»
Eurosport

1 час назад

Красиво сказано.

Твиттер расширил ограничение по количеству символов в твитах, и многие футбольные клубы отреагировали на это в соцсетях.

«Барселона» не стала выпендриваться и использовать весь лимит в 280 символов. Твиттер каталонцев был краток:

«Несмотря на то, что мы можем теперь использовать до 280 символов, нам хватит лишь пяти, чтобы объяснить всю сущность футбола: Месси», – написала «Барселона» в твиттере.

  • Каталонцы лидируют в чемпионате Испании – 31 очко в 11 матчах.
  • Сущность футбола лидирует в таблице бомбардиров Ла Лиги: 12 мячей.

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