Месси нужно промазать 507 ударов в Ла Лиге подряд, чтобы его реализация стала как у Роналду

Лионель Месси намного лучше реализует моменты, нежели Криштиану Роналду.

Сейчас процент ударов, которые завершились у Криштиану голами, равен 2,08%. Для того, чтобы у Лионеля Месси стал схожий процент, ему нужно не забить 507 ударов подряд.