Eurosport
Месси нужно промазать 507 ударов в Ла Лиге подряд, чтобы его реализация стала как у Роналду
Кажется, это бадибэг.
Лионель Месси намного лучше реализует моменты, нежели Криштиану Роналду.
Сейчас процент ударов, которые завершились у Криштиану голами, равен 2,08%. Для того, чтобы у Лионеля Месси стал схожий процент, ему нужно не забить 507 ударов подряд.
- На счету Лионеля Месси 12 голов в Ла Лиге-2017/18.
- Роналду забил лишь 1 мяч в 7 матчах.
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