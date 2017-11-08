Eurosport

Месси нужно промазать 507 ударов в Ла Лиге подряд, чтобы его реализация стала как у Роналду

Месси нужно промазать 507 ударов в Ла Лиге подряд, чтобы его реализация стала как у Роналду
Eurosport

46 мин. назад

Кажется, это бадибэг.

Лионель Месси намного лучше реализует моменты, нежели Криштиану Роналду.

Сейчас процент ударов, которые завершились у Криштиану голами, равен 2,08%. Для того, чтобы у Лионеля Месси стал схожий процент, ему нужно не забить 507 ударов подряд.

  • На счету Лионеля Месси 12 голов в Ла Лиге-2017/18.
  • Роналду забил лишь 1 мяч в 7 матчах.

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Федерер в юбке, Маррей в парике. Вся дичь благотворительного матча Роджера и Энди

03:00
Популярные видео
Если бы гол Овечкина считали за три, «Вашингтон» не проиграл бы «Баффало»
 146 просмотров10 ч
«Айлендерс» и «Эдмонтон» дотянули до овертайма, а потом быстренько разошлись по домам
 31 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться