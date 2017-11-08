Fanatik: «Барселона» договорилась с «Галатасараем» об аренде Арды Турана

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран с большой долей вероятности продолжит карьеру в Турции. Игрока очень хочет бывший клуб «Галатасарай».

По информации Fanatik, «Барселона» согласовала условия с турецким клубом и отдаст Турана в аренду до конца года с последующим выкупом. Клубы ждут согласия от самого Арды. В случае, если игрок турок согласится, «Галатасарай» заплатит «Барсе» за аренду 1,5 млн евро.

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Туран выступал за «Галатасарай» с 2004 по 2011 год.

Контракт полузащитника с «Барселоной» истекает летом 2020 года.

Арда не выходил на поле в составе клуба в сезоне-2017/18.

Transfermarkt оценивает 30-летнего турка в 15 млн евро.

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