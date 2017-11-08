Getty Images
Лионель Месси: «Всегда хотел играть за «Ньюэллс Олд Бойз». Не знаю, где окажусь в будущем»
Лучший игрок мира не умеет видеть будущее. Слабак.
«Моей мечтой всегда было играть за «Ньюэлс Олд Бойз», это то, чего я хотел, когда я был ребенком. Когда я пришел в команду, я представлял, как буду играть в чемпионате Аргентины, но я не знаю, что случится в ближайшие годы.
Я не говорю, что вернусь, потому что не знаю, где окажусь в будущем», – приводит слова Месси Goal.com.
- Лионель Месси забил 12 мячей в Ла Лиге-2017/18.
- Он лидер гонки бомбардиров чемпионата Испании.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте