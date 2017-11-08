Лионель Месси: «Всегда хотел играть за «Ньюэллс Олд Бойз». Не знаю, где окажусь в будущем»

«Моей мечтой всегда было играть за «Ньюэлс Олд Бойз», это то, чего я хотел, когда я был ребенком. Когда я пришел в команду, я представлял, как буду играть в чемпионате Аргентины, но я не знаю, что случится в ближайшие годы.

Я не говорю, что вернусь, потому что не знаю, где окажусь в будущем», – приводит слова Месси Goal.com.

Лионель Месси забил 12 мячей в Ла Лиге-2017/18.

Он лидер гонки бомбардиров чемпионата Испании.

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