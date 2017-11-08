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Marca: «Реал» не собирается продавать Гарета Бэйла

Marca: «Реал» не собирается продавать Бэйла
Eurosport

1 час назад

А помните, был такой очень крутой игрок? Его, кажется, звали Гарет Бэйл.

В «Реале» верят в Гарета Бэйла. Представители мадридского клуба ждут его возвращения на прежний уровень игры. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, никто в мадридском клубе не рассматривает вариант с переходом игрока в другую команду. 28-летний валлиец знает, что может рассчитывать на полную поддержку со стороны «Реала».

  • Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.
  • Гарет Бэйл сыграл в 5 матчах Ла Лиги-2017/18, он забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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