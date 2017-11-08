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Диего Марадона: «Месси, я люблю тебя. Ты лучший на все времена»

Марадона: «Месси, я люблю тебя. Ты лучший на все времена»
Eurosport

1 час назад

Аргентинская легенда выразила респект аргентинскому богу.

Диего Марадона обратился через медиа к Лионелю Месси:

«Лео, я могу лишь сказать, что люблю тебя. На тебя смотришь – и это захватывает. Дай другим сказать свое слово. Ты лучший на все времена», – сказал тот, кого считали великим до Месси.

  • Диего Марадона не забил ни одного мяча в чемпионате Испании-2017/18.
  • Лионель Месси за этот же период настрелял уже 12.

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