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Диего Марадона: «Месси, я люблю тебя. Ты лучший на все времена»
Аргентинская легенда выразила респект аргентинскому богу.
Диего Марадона обратился через медиа к Лионелю Месси:
«Лео, я могу лишь сказать, что люблю тебя. На тебя смотришь – и это захватывает. Дай другим сказать свое слово. Ты лучший на все времена», – сказал тот, кого считали великим до Месси.
- Диего Марадона не забил ни одного мяча в чемпионате Испании-2017/18.
- Лионель Месси за этот же период настрелял уже 12.
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