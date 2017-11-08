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Президент Ла Лиги – об отделении Каталонии: «Барселона» продолжить выступление в испанской лиге»

Президент Ла Лиги – об отделении Каталонии: «Барселона» продолжить выступление в испанской лиге»
Eurosport

48 мин. назад

А еще он назвал попытки отделения мятежом.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о выходе Каталонии из состава Испании:

«Каталония не обретет независимость. Каталония останется в составе Испании на долгое время. А «Барселона» продолжить выступать в испанской лиге.

Когда какие-то люди затевают мятеж, они заканчивают в тюрьме», – приводит слова функционера AS.

  • В Каталонии базируются две команды Ла Лиги – «Барселона» и «Эспаньол».
  • Ранее ходили слухи, что каталонский топ-клуб может перейти в чемпионат Франции или АПЛ.

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