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Президент Ла Лиги – об отделении Каталонии: «Барселона» продолжить выступление в испанской лиге»
А еще он назвал попытки отделения мятежом.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о выходе Каталонии из состава Испании:
«Каталония не обретет независимость. Каталония останется в составе Испании на долгое время. А «Барселона» продолжить выступать в испанской лиге.
Когда какие-то люди затевают мятеж, они заканчивают в тюрьме», – приводит слова функционера AS.
- В Каталонии базируются две команды Ла Лиги – «Барселона» и «Эспаньол».
- Ранее ходили слухи, что каталонский топ-клуб может перейти в чемпионат Франции или АПЛ.
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