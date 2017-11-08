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Луиш Фигу: «Каталония – это Испания»

Фигу: «Каталония – это Испания»
Eurosport

34 мин. назад

Жерар Пике наверняка добавил номер португальца в черный список.

Легенда «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу прокомментировал возможное отделение Каталонии от Испании.

«Каталония – это Испания. Я знаю Испанию, и Каталония – ее часть. Сейчас мы все живем вместе, и так и должно быть.

Португалия всегда была независимой от Испании нацией, и я не думаю, что какое-либо объединение возможно. Мы часть Пиренейского полуострова и у нас отличные отношения, но это две разные страны», – приводит слова Фигу Marca.

  • «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, опережая идущую второй «Валенсию» на 4 балла.
  • «Реал» с 23 очками третий, до «Барселоны» ему не хватает 8 баллов.

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