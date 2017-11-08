Дмитрий Чигринский: «Роналду не лучший в мире, потому что эгоистичен. Месси думает о команде»

Украинский защитник Дмитрий Чигринский вспомнил времена, когда он был игроком «Барселоны».

«Барселона» – иной мир, и меня это поразило. Невероятный уровень, на котором находились Месси и Ибрагимович. Я входил в эту команду, и это было потрясающе. Но ясно, что 25 миллионов евро, выплаченные «Барселоной» за мой переход, оказывали на меня давление.

Эта цена не отражала мою стоимость. Мне нужно было больше времени, чтобы адаптироваться в команде, но я не сделал этого. «Камп Ноу» удивлял свистом. Болельщики могли поддерживать меня, а пятью минутами позже орать на меня. Я этого не понимал.

«Роналду – классный бомбардир. Но он не лучший в мире, потому что эгоист. В отличие от него, Месси всегда думает о команде», – рассказал Чигринский AS.

Чигринский выступал за «Барселону» в сезоне-2009/10.

Защитник провел за каталонцев 12 матчей, но ни разу не отличился.

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