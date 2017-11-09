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Игрок «Атлетика», в чью поддержку команда побрилась наголо, победил рак и возобновил тренировки

Игрок «Атлетика», в чью поддержку команда побрилась наголо, победил рак и возобновил тренировки
Eurosport

60 мин. назад

Дважды герой.

22-летний защитник «Атлетика» Йераи Альварес во второй раз победил рак яичек и 8 ноября провел первую тренировку.

«Я нахожусь на финишной прямой и понемногу тренируюсь с командой. Все идет по намеченному графику. Я рад, что преодолел болезнь.

Пока я только немного поучаствовал в перепасовке. Шаг шагом я буду делать больше.

Я навсегда запомню, как впервые увидел Итурраспе побритым наголо. Это был очень эмоциональный момент. Я такого не ожидал. Это был замечательный жест от одноклубников», – сказал Йераи.

  • В декабре 2016 года Альваресу был диагностирован рак яичек. Футболист успешно перенес операцию и вернулся на поле в феврале.
  • В июне у Йераи возобновились проблемы со здоровьем. Врачи выявили у него аномальное воспаление в области лимфатических желез, назначили химеотерапию и операцию.
  • В поддержку Альвареса все одноклубники побрились наголо.

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