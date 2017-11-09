Eurosport
Игрок «Атлетика», в чью поддержку команда побрилась наголо, победил рак и возобновил тренировки
Дважды герой.
22-летний защитник «Атлетика» Йераи Альварес во второй раз победил рак яичек и 8 ноября провел первую тренировку.
«Я нахожусь на финишной прямой и понемногу тренируюсь с командой. Все идет по намеченному графику. Я рад, что преодолел болезнь.
Пока я только немного поучаствовал в перепасовке. Шаг шагом я буду делать больше.
Я навсегда запомню, как впервые увидел Итурраспе побритым наголо. Это был очень эмоциональный момент. Я такого не ожидал. Это был замечательный жест от одноклубников», – сказал Йераи.
- В декабре 2016 года Альваресу был диагностирован рак яичек. Футболист успешно перенес операцию и вернулся на поле в феврале.
- В июне у Йераи возобновились проблемы со здоровьем. Врачи выявили у него аномальное воспаление в области лимфатических желез, назначили химеотерапию и операцию.
- В поддержку Альвареса все одноклубники побрились наголо.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте