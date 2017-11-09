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Серхио Рамос: «Взял бы Неймара в «Реал», но нам нужно договориться о дне рождения его сестры»

Рамос: «Взял бы Неймара в «Реал», но нам нужно договориться о дне рождения его сестры»
Eurosport

1 час назадИзменено 44 мин. назад

Но вообще капитан мадридцев не против.

Лидер «Реала» Серхио Рамос дал понять, что ждет бывшего нападающего «Барселоны» Неймара в Мадриде.

«Мне нравится играть рядом с лучшими, и Неймар – один из таких, я надеюсь. Его переход в «Реал»? Нужно обсудить его отсутствие в день рождения сестры.

Неймару проще попасть к нам через «ПСЖ», чем из «Барселоны». Я бы подписал его без всяких сомнений, он тот, кто решает исход матчей. Если он захочет прийти в декабре, дверь открыта», – цитирует Рамоса Marca.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» этим летом за рекордные 222 млн евро.
  • В чемпионате Франции бразилец сыграл 8 матчей и забил 7 голов.
  • Французские и испанские медиа сообщают об имеющемся конфликте игрока с главным тренером «ПСЖ» Унаи Эмери.
  • «Реал» с 8-очковым отставанием идет на третьем месте в чемпионате Испании. Фаворитом букмекеров считается бывший клуб Неймара «Барселона», возглавляющая турнирную таблицу.

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