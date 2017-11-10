Месси выдал лучший старт сезона в карьере. Что помогло легенде

Отпуск

Даже беглый взгляд на календарь Месси указывает на главное изменение: впервые за несколько лет Лео банально отдохнул. Летом 2014-го аргентинец воевал на чемпионате мира, в 2015-м – на Кубке Америки, а год назад – на его расширенной (до 12 команд) версии. На каждом турнире от Месси требовали только победы: чисто к физической усталости добавлялась суровая нагрузка на психику.

Без летнего ивента Лео сосредоточился на подготовке к сезону. После ЧМ-2014 у Месси был всего 41 день перед первой игрой за «Барсу», после Кубка Америки-2015 – 37, после Кубка Америки-2016 – 47. После заключительного матча за сборную этим летом (9 июня) и стартовым за клуб прошло куда больше – 64 дня. Контраст очевиден, польза – тоже.

Вдобавок Лео круто отнесся к самой подготовке. Выходя на поле, каждый игрок «Барселоны» надевает на себя специальный GPS-датчик – так врачи вместе с тренерским штабом контролируют физическое состояние парней. По данным Sport, Лео продемонстрировал невероятные цифры – абсолютно лучшие для него во время межсезонья.

Точную стату инсайдер не раскрыл, но Месси показал максимум по многим параметрам – километраж, скорость на 20 метрах, ускорения и пиковая скорость. Репортеры, наблюдавшие за тренировками Лео, подчеркнули, что аргентинец выкладывается на 200% – остальные должны подхватить стремление лидера.

Отношения с Вальверде

В начале года директор «Барселоны» Пере Гратакос набрался смелости и сказал: «Без Иньесты, Неймара, Пике и других одноклубников Лео не был бы настолько хорошим футболистом». Спустя несколько дней мужчину аккуратно подвинули с должности на сомнительный пост в проекте «Масия 360», но с его словами согласился даже сам Лео. В автобиографии Андреса Иньесты аргентинец рассказал: когда игра ускользает, он просит одноклубника подойти поближе и помочь.

Травматичность Иньесты, уход Неймара и ужасная форма Суареса почти не оставили Месси достойных союзников. Чтобы не втянуть «Барсу» в кризис, Лео четко использовал инструкции Эрнесто Вальверде. Новый шеф начал с того, что отправил Месси на позицию десятки: так коуч прикрыл оборонительные слабости аргентинца (Лео не пашет на фланге, страхующий разрывается между двумя соперниками) и вернул его крутую связку с Бускетсом. Этой осенью Месси чаще получает мяч именно от Серхио – пожалуй, единственного игрока, сравнимого с Лео по игровому интеллекту.

Непонимание соперником цели прессинга (Бускетс или Месси) создает Лео идеальные условия. Свобода для Серхио гарантирует, что аргентинец получит качественный пас, опека Серхио – что коротыш избавится от кучки соперников. Дилемма привела к тому, что Месси выдает уникальные показатели: аргентинец еще никогда в карьере не наносил столько ударов (6,3 за игру) и никогда не обводил с такой частотой (6,2 удачных попытки дриблинга за игру).

Самый интересный способ остановить Лео предложила «Жирона»: номинально правый защитник Пабло Маффео следовал за Месси по всему полю. Прикрыть звезду отчасти удалось, зато Лео снабдил пространством партнеров. Чтобы понять, в какую сторону двигаться, Месси еще на 10-й минуте подбежал к Вальверде и получил ценные указания. Крайне показательный эпизод, доказывающий: между тренером и главной звездой завязалась крутая химия.

Приход Паулиньо

В отличие от АПЛ, где в любое время ценились полузащитники бокс-ту-бокс, Испания таких парней просто не делает. Соответственно, команды Ла Лиги плохо контролируют мужчин, которые влетают в штрафную вторым темпом. Паулиньо здорово пользуется тактическим недостатком чемпионата и врывается в бокс, а Месси всегда вовремя доставляет мяч до партнеров – 4 удара из 10 бразилец нанес после передач Лео.

Когда Вальверде выкатывает 4-4-2 и отправляет Месси в нападение, взаимодействие работает по следующему принципу: Лео опускается вглубь для приема мяча, Паулиньо стартует в штрафную из центра, Месси подхватывает пас и награждает бразильца забросом. Так «Барса» решает две проблемы. Во-первых, Месси вовлечен в розыгрыш мяча, соответственно, атака добавляет в остроте. Во-вторых, Паулиньо компенсирует отсутствие второго нападающего и предлагает еще один вариант в штрафной – зависимость от Суареса (тем более, такого Суареса) сокращается.

Месси опустился за мячом, Паулиньо начинает движение в штрафную и просит передачу

«Моя работа – помогать Месси оставаться лучшим игроком в мире. Если ты играешь с ним в одной команде, ты просто должен делать его еще сильнее. Команда пробует все, чтобы мяч попадал к нему максимально быстро и как можно чаще», – рассуждает сам Паулиньо.

Связка двух латиноамериканцев отдает флешбеком в прошлое: при Гвардиоле Месси прекрасно реагировал на рывки Педро. Испанец тоже подстраивался под движение звезды и так же умно и внезапно для защиты открывался в штрафной. Роднит игроков даже интервью: и Паулиньо, и Педро называют привилегией саму возможность играть с Месси за одну команду. В нынешнем состоянии о Лео так думают, пожалуй, все.

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