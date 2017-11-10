Getty Images
Форвард «Реала» Гарет Бэйл выбыл еще на месяц
Валлиец получил новое повреждение.
Бэйл почувствовал дискомфорт в ноге на тренировке мадридцев в четверг. Обследование выявило у футболиста растяжение приводящий мышцы левой ноги.
Как сообщает Marca, восстановление Бэйла займет не менее месяца.
- Бэйл последний раз выходил на поле 26 сентября в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).
- В сезоне-2017/18 нападающий сыграл 11 матчей за «Реал», забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте