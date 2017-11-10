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Форвард «Реала» Гарет Бэйл выбыл еще на месяц

Бэйл выбыл еще на месяц
Eurosport

51 мин. назадИзменено 45 мин. назад

Валлиец получил новое повреждение.

Бэйл почувствовал дискомфорт в ноге на тренировке мадридцев в четверг. Обследование выявило у футболиста растяжение приводящий мышцы левой ноги.

Как сообщает Marca, восстановление Бэйла займет не менее месяца.

  • Бэйл последний раз выходил на поле 26 сентября в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).
  • В сезоне-2017/18 нападающий сыграл 11 матчей за «Реал», забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.

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