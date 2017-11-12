Гарет Бэйл обходится «Реалу» дороже 1 миллиона евро за игру

Испанское издание AS посчитало, во сколько вечно травмированный Гарет Бэйл обходится «Реалу».

С учетом трансферной цены (100,7 млн евро) и зарплаты «Реал» уже потратил на валлийца 168,8 млн евро. При этом Гарет получил за 5 неполных сезонов 19 травм и отыграл только 159 матчей.

В результате каждый матч Бэйла обходится «Реалу» в 1060 евро, а каждая игровая минута – в 13,59 евро, передает AS.

10 ноября лечившийся с сентября Бэйл потянул приводящую мышцу левой ноги и выбыл еще на месяц.

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