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Mundo Deportivo: Флорентино Перес предложил Адриано Галлиани должность в совете директоров «Реала»
Испанец готов пристроить итальянского специалиста.
Президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован с работе с бывшим вице-президентом «Реала» Адриано Галлиани.
Испанец предложил итальянцу должность в совете директоров испанского клуба. Ответ Галлиани на интерес Переса пока неизвестен, сообщает Mundo Deportivo.
- Галлиани работал в «Милане» с 1986-го по 2017 год.
- Флорентино Перес занимает должность президента «Реала» с 2000 года.
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