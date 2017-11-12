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Mundo Deportivo: Флорентино Перес предложил Адриано Галлиани должность в совете директоров «Реала»

Mundo Deportivo: Перес предложил Галлиани должность в совете директоров «Реала»
Eurosport

43 мин. назад

Испанец готов пристроить итальянского специалиста.

Президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован с работе с бывшим вице-президентом «Реала» Адриано Галлиани.

Испанец предложил итальянцу должность в совете директоров испанского клуба. Ответ Галлиани на интерес Переса пока неизвестен, сообщает Mundo Deportivo.

  • Галлиани работал в «Милане» с 1986-го по 2017 год.
  • Флорентино Перес занимает должность президента «Реала» с 2000 года.

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