«Я наслаждалась сексом с лучшим в мире». The Sun подозревает Кришитану Роналду в измене Родригес

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду попал в неприятную ситуацию – португальца подозревают в измене беременной девушке Джорджине Родригес.

По информации The Sun, Криш провел ночь с моделью Наташей Родригес, которая лично рассказала о ночи с игроком во время реалити-шоу «Любовь на вершине».

«Я знала, что у него есть девушка, но мы мы все равно стали друзьми, между нами было доверие, связь. Та ночь была особенной, но после я сказала, что иду на португальское шоу, и он попросил меня не делать этого.

Я думаю, что использовал меня ради секса. Я не сожалею, потому что это было мечтой, при том, что он предал меня. Когда я отправила ему видео своего тверка в нижнем белье, он сказал, что хочет увидеть меня лично. Ему всегда нравилось мое тело и задница», – рассказала девушка на реалити-шоу.

Криштиану Роналду – отец троих детей, а его девушка Джорджина Родригес беременна четвертым ребенком.

В 2016 году португалец подозревался в изнасиловании и даче взятки жертве.

На счету португальца 8 голов в 13 матчах сезона-2017/18. При этом в Ла Лиге португалец отличился только один раз. Его шансы стать лучшим снайпером чемпионата Испании выглядят призрачными, что подтверждается букмекерскими коэффициентами.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме