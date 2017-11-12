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Marca: «Реал» намерен потратить 200 миллионов евро летом 2018-го. Главная трансферная цель – Неймар

Marca: «Реал» намерен потратить 200 миллионов евро летом 2018-го. Главная трансферная цель – Неймар
Eurosport

1 час назадИзменено 6 мин. назад

Мадридцы готовы взорвать рынок.

«Реал» запланировал многомиллионные траты летом 2018 года. Мадридцы планируют инвестировать 200 млн евро в покупку одного, но топового игрока.

В случае, если состав «бланкос» зимой не будет ослаблен травмами, клуб не совершит ни одной сделки. В таком случае все деньги уйдет на летнюю покупку, которой, по мнению Marca, станет Неймар.

  • Неймар испытывает сложности с адаптацией с Париже: бразилец разругался с Унаи Эмери, бойкотирует тренировки и выдумывает травмы.
  • Бразилец перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за рекодные 222 млн евро.
  • Transfermarkt оценивает бразильца, который забил за парижан 11 голов в 12 матчах (9 ассистов), в 150 млн евро.

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