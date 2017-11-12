Eurosport
Джорджина Родригес родила Криштиану Роналду дочку
Первый ребенок форварда «Реала», у которого известна мама.
Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз стал отцом.
32-летний футболист объявил в твиттере, что Джорджина Родригес родила ему дочку, которой дали имя Алана Мартина. И мама, и девочка чувствуют себя хорошо.
- В 2010 году у Роналду родился первенец Криштиану-младший. Летом 2017 году у него появились близнецы Ева и Матео.
- Трое предыдущих детей Роналду были рождены от суррогатных матерей.
- Накануне родов Джорджины The Sun распространил новость, что Роналду изменил ей с моделью Наташей Родригес.
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