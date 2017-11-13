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The Mirror: «Реал» готов продать Гарета Бэйла

The Mirror: «Реал» готов продать Бэйла
Eurosport

1 час назадИзменено 56 мин. назад

Валлиец может вернуться в АПЛ.

Мадридцы разочоровались в Бэйле из-за его повышенной травматичности. Как утверждает The Mirror, «Реал» готов рассмотреть предложения о покупке валлийца, на которого есть высокий спрос в Англии.

В услугах Бэйла заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также «Тоттенхэм», за который Гарет выступал до перехода в «Реал».

Мадридцы рассчитывают окупить большую часть трансфера валлийца и разгрузить зарплатную ведомость клуба.

  • Бэйл перешел в «Реал» в 2013 году за 100 миллионов евро.
  • Гарет сыграл за мадридцев только 55 процентов всего возможного времени.
  • Валлиец восстанавливается от очередной травмы и появится на поле не раньше конца декабря.
  • «Реал» идет третьим в чемпионате Испании. Фаворит букмекеров – «Барселона» – возглавляет турнирную таблицу.

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