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The Mirror: «Реал» готов продать Гарета Бэйла
Валлиец может вернуться в АПЛ.
Мадридцы разочоровались в Бэйле из-за его повышенной травматичности. Как утверждает The Mirror, «Реал» готов рассмотреть предложения о покупке валлийца, на которого есть высокий спрос в Англии.
В услугах Бэйла заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также «Тоттенхэм», за который Гарет выступал до перехода в «Реал».
Мадридцы рассчитывают окупить большую часть трансфера валлийца и разгрузить зарплатную ведомость клуба.
- Бэйл перешел в «Реал» в 2013 году за 100 миллионов евро.
- Гарет сыграл за мадридцев только 55 процентов всего возможного времени.
- Валлиец восстанавливается от очередной травмы и появится на поле не раньше конца декабря.
- «Реал» идет третьим в чемпионате Испании. Фаворит букмекеров – «Барселона» – возглавляет турнирную таблицу.
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