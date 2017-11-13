AFP

«Если кто-то стебется надо мной, я проявляю характер». Карим Бензема – о конфликте с Жозе Моуринью

«Если кто-то стебется надо мной, я проявляю характер». Бензема – о конфликте с Моуринью
Eurosport

11 мин. назадИзменено 7 мин. назад

Кошки против собак.

Форвард «Реала» рассказал в документальном фильме на Canal+ об отношениях с Жозе Моуринью.

В 2011 году Жозе Моуринью сравнил Бензема с котом: «Если я не могу охотиться с собакой, я возьму на охоту кошку. С собакой вы охотитесь лучше и продуктивнее. Но если ее нет, а есть кошка – вы охотитесь с кошкой».

«У нас всегда были хорошие отношения. Но эти слова он не продумывал. Мне показалось, что ему было смешно. Если я и уважал его, то после этих слов мое уважение стало исчезать. Мы беседовали с ним около часа. Я сказал ему, что как игрок уважаю Моуринью как тренера. И прошу проявить уважение в ответ. С тех пор – никаких собак, кошек и тому подобное.

Я застенчивый, но если кто-то стебется надо мной, я проявляю характер. Если ты подумаешь перед тем, как сказать, то все получается лучше», – рассказал Бензема в интервью Canal+, расшифровку ктоорого приводит AS.

  • В сезоне-2017/18 29-летний Бензема сыграл в 12 матчах, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
  • Француз перешел в мадридский клуб в 2009 году за 35 миллионов евро.

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