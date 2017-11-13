Майкл Оуэн: «Благодарен Кариму Бензема. Если бы «Реал» не купил его, я не ушел в «МЮ»

Экс-нападающий «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн выступил в телешоу на французском ТВ и передал привет Бензема.

«Я очень благодарен Бензема. Возможно, он не знает этой истории, но в 2009-м я бы не ушел в «Манчестер Юнайтед», если «Реал» его не купил. Но Бензема выбрал «Реал».

Тогда Алекс Фергюсон сказал мне: «Мы хотели купить Карима, но он уехал в «Мадрид». Поэтому мы хотим подписать тебя». Я обязан Кариму за это», – заявил Оуэн.

37-летний Оуэн завершил карьеру в 2013 году.

Англичанин выступал в «Реале» всего один сезон-2004/05, после чего перешел в «Ньюкасл».

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