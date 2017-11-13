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Муж сестры Гарета Бэйла найден мертвым в Кардиффе
Футболист в шоке от произошедшего.
В семье нападающего «Реала» Гарета Бэйла произошла трагедия: 29-летний муж сестры Александер Уильямс был найден мертвым в своем доме вблизи Кардиффа.
Полиция расследует случившееся, но заявляет, что подозрительных признаков в смерти мужчины нет, сообщает Marca.
- Гарет Бэйл восстанавливается от травмы и не принимает участие в товарищеских матчах сборной Уэльса.
- В сезоне-2017/18 нападающий выходил в девяти матчах, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
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