Муж сестры Гарета Бэйла найден мертвым в Кардиффе

В семье нападающего «Реала» Гарета Бэйла произошла трагедия: 29-летний муж сестры Александер Уильямс был найден мертвым в своем доме вблизи Кардиффа.

Полиция расследует случившееся, но заявляет, что подозрительных признаков в смерти мужчины нет, сообщает Marca.

Гарет Бэйл восстанавливается от травмы и не принимает участие в товарищеских матчах сборной Уэльса.

В сезоне-2017/18 нападающий выходил в девяти матчах, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме