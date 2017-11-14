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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас: «Если меня не обманули, Лео Месси продлил контракт с «Барселоной»
Официального подтверждения по-прежнему нет.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлил контракт с клубом.
«Месси продлил контракт с «Барселоной». Они официально вступают в силу, когда их подписывают, даже если о продлении не объявляют. Если меня не обманули, то с Месси все так», – заявил Тебас Marca.
- Текущий контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2018 года.
- В сезона-2017/18 аргентинец забил 16 голов и отдал 5 ассистов в 17 матчах на клубном уровне.
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