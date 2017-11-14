NBC: «Реал» продаст Гарета Бэйла

Мадридский «Реал» недоволен атакующим полузащитником команды Гаретом Бэйлом. Валлиец будет продан следующим летом. Об этом сообщает NBC.

По информации источника, клуб готов отпустить британца за компенсацию в размере 77 миллионов евро. Бэйл слишком мало играет и долго набирает форму, поэтому руководство «Реала» считает сумму отступных адекватной.

«Манчестер Юнайтед» предлагал за Бэйла 120 миллионов евро, но получил отказ.

В сезоне-2017/18 Гарет сыграл 5 матчей, забил 2 мяча и 1 раз отдал ассист.

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