Getty Images
NBC: «Реал» продаст Гарета Бэйла
77 миллионов евро – и он твой.
Мадридский «Реал» недоволен атакующим полузащитником команды Гаретом Бэйлом. Валлиец будет продан следующим летом. Об этом сообщает NBC.
По информации источника, клуб готов отпустить британца за компенсацию в размере 77 миллионов евро. Бэйл слишком мало играет и долго набирает форму, поэтому руководство «Реала» считает сумму отступных адекватной.
- «Манчестер Юнайтед» предлагал за Бэйла 120 миллионов евро, но получил отказ.
- В сезоне-2017/18 Гарет сыграл 5 матчей, забил 2 мяча и 1 раз отдал ассист.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте