Каземиро: «Надеюсь, Неймар перейдет в «Реал»

Каземиро ответил на вопрос о возможном переходе Неймара в «Реал» в будущем.

«Он звезда. Он знает, чт делает. Неймар – отличный игрок, и ему всегда будут рады в «Реале». Надеюсь, он придет в нашу команду, но он счастлив в своем клубе.

Какие ожидания от чемпионата мира? Мы знаем, что на чемпионате мира все хотят победить сборную Бразилии. Но у нас отличный состав», – цитирует Каземиро Goal.com.

Неймар перешел летом из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро.

Ранее в испанских медиа появилась информация, что президент «Реала» Флорентино Перес вынашивает идею приобретения Неймара в качестве замены Криштиану Роналду, который рано или поздно покинет клуб.

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