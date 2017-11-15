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Каземиро: «Надеюсь, Неймар перейдет в «Реал»
Полузащитник «Королевского клуба» хочет видеть в Мадриде партнера по сборной.
Каземиро ответил на вопрос о возможном переходе Неймара в «Реал» в будущем.
«Он звезда. Он знает, чт делает. Неймар – отличный игрок, и ему всегда будут рады в «Реале». Надеюсь, он придет в нашу команду, но он счастлив в своем клубе.
Какие ожидания от чемпионата мира? Мы знаем, что на чемпионате мира все хотят победить сборную Бразилии. Но у нас отличный состав», – цитирует Каземиро Goal.com.
- Неймар перешел летом из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро.
- Ранее в испанских медиа появилась информация, что президент «Реала» Флорентино Перес вынашивает идею приобретения Неймара в качестве замены Криштиану Роналду, который рано или поздно покинет клуб.
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