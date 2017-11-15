36-летний мужчина из «Атлетика» подписал контракт с отступными 40 млн евро

«Атлетик» из Бильбао продлил соглашение с форвардом Арицом Адурисом.

Новый контракт 36-летнего игрока истекает летом 2019-го, а клуб, претендующий на него, будет обязан заплатить «Атлетику» 40 млн евро.

«Все произошло очень быстро. Когда клуб связался со мной, я сказал, что контракт не так важен. Важно, чтобы обе стороны были довольны», – заявил Адурис.

Адурис играет в Бильбао с 2012 года. В 2002-2003 и 2006-2008 он также выступал за эту команду.

В этом сезоне нападающий провел в Ла Лиге 11 матчей и забил 4 гола.

Кроме того, на его счету 5 голов в 8 матчах Лиги Европы сезона-2017/18.

Год назад Адурис забил 5 мячей в игре против «Генка».

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