Le10Sport: «Барселона» практически согласовала условия личного контракта с Антуаном Гризманном

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн все-таки покинет мадридский клуб.

По информации Le10Sport, в последние несколько недель француз находился на связи с представителями «Барселоны», и стороны практически согласовали условия личного контракта.

Как только все детали будут улажены, каталонцы обратятся к «Атлетико».

В августе AS сообщал, что каталонцы уведомили «Атлетико» об интересе к Гризманну, но перенесли трансфер, чтобы не ослаблять «индейцев» в период действия запрета на трансферы.

В конце сезона-2016/17 настойчивый интерес к Гризманну проявлял «МЮ», но в начале июне француз продлил контракт с «Атлетико».

Гризманн забил 3 гола в 13 официальных матчах сезона-2017/18.

Перерыв в Ла Лиге заканчивается. Отличный повод подзаработать.

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