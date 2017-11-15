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Ла Лига введет систему видеоповторов с сезона-2018/19
Доминирование «Реала» и «Барселоны» оказалось под угрозой.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) официально объявила, что с сезона-2018/19 в Ла Лиге будет введена система видеоассистента (VAR).
Судьям будет разрешено прибегать к услугам VAR в случае необходимости определить, был ли гол, ставить ли пенальти, нужно ли удалять футболиста.
В ближайшее время в Испании пройдут тестовые испытания VAR.
- Система видеоповторов уже используется в Бундеслиге и Серии А.
- В декабре «Краснодар» станет первым клубом РФПЛ, на домашних матчах которого появится VAR.
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