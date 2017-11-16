Гарет Бэйл – главное разочарование 2017 года. Он уже не будет прежним

Чтобы искренне любить футбол, обязательно нужны кумиры – без них фанатизм становится обычным увлечением. Когда тебе есть, за кого болеть персонально, ты ерзаешь по дивану перед телевизором, ловишь героя возле клубного автобуса и не стесняешься выкладывать в инстаграм смазанное селфи. Когда такого человека нет, твой интерес ограничен унылым вопросом «Как сыграли?» и таким же фригидным ответом: «А, ну ясно, окей».

Иконами моего детства были Кержаков, Аршавин и Роналдиньо. Один экстремально много забивал, другой творил магию в РФПЛ, третий вообще был божеством мирового уровня. Потом они подскисли, и я на пару лет охладел к футболу – ровно до тех пор, пока Роман Широков не начал греметь в твиттере. Это была мечта: бывший пивной алкоголик взрывал чемпионат России, укладывал дубли и хет-трики в Лиге чемпионов, а параллельно троллил всех вокруг, раздавал шедевральные интервью и ставил на место оборзевших фанатов.

Затем Широков скоропостижно сошел с ума: травмы повлияли на его футбольные скиллы, но болтал он по-прежнему много, и смотрелось это крайне грустно. Роман превратился в брюзжащего старичка с зашкаливающим ЧСВ. К счастью, всего через пару месяцев после жеста Широкова в адрес Виража Гарет Бэйл перешел в мадридский «Реал».

Сначала я полюбил его в FIFA 14, а потом присмотрелся в жизни и понял, что вроде бы нашел идеального кумира. Здоровый Гарет правда прекрасен – это игрок, который существует вне времени и вне гламура. Его можно упаковать и в смешной свитер начала двадцатого века, и в короткие шорты пятидесятилетней давности, и в мешковатую майку из девяностых – бицепсы и квадрицепсы Бэйла будут органично смотреться в любой форме.

На поле – то же самое: он умеет и вколачивать головой, и роскошно разгоняться за пару шагов, и раскладывать штрафные по девяткам. У него классная семья, он лидер в сборной, а его празднования голов завизированы в бюро патентов. «Я выступаю сильно, будто челюсть питекантропа» – Оксимирон явно писал эту строчку не о себе, а о Гарете.

Пару лет подряд я объяснял друзьям, что еще немного, и Бэйл порвет весь мир – Криштиану будет стоять с кислым лицом, наблюдая, как Гарет улыбается, позируя с «Золотым мячом». Надо мной смеялись, но Евро-2016 стал моим личным триумфом – я словил бешеное количество респектов от тех, кто раньше называл Бэйла переоцененным бегунком без фантазии.

Во Франции валлийский принц приблизился к короне: Уэльсу банально не хватило класса, чтобы выбить португальцев, но даже полуфинал смотрелся суперсолидно и сенсационно. Казалось, что дальше будет только круче – тем более, Криш сломался в финале Евро.

Но Бэйл так и не вывез. Весь последний год прошел по одному стремному алгоритму: травма, потом робкие выходы на поле, затем опять больничка, а после этого – новые страдания в основе. Все испанские медиа открыто пишут: из-за кучи повреждений Гарет начал подсознательно себя беречь, но ему не помогает даже игнор жестких единоборств – он все равно регулярно ломается.

Глупо обвинять спортсмена в травмах, но здесь трагедия даже не в них, а в реакции Бэйла – он так редко комментирует свое здоровье, словно превратился в Виктора Файзулина. Важен подход: когда Криштиану повредил мышцу, его было не вытащить из тренажерного зала, а Гарет всегда восстанавливается без особого рвения – он действует строго по той программе, которую дают мадридские врачи. Складывается впечатление, что ему приятнее писать в инстаграме «Реал», с победой!», чем участвовать в этих триумфах. 6 мышечных травм за 4 сезона – проблема, которую нужно экстренно решать, но 28-летний Бэйл по-прежнему доволен медкабинетом и зарплатой на уровне Роналду.

За 2017 год он потерял не только 10 млн трансферной стоимости (скоро будет 15-20 млн), но и кое-что поважнее. Во-первых, Гарет больше не твердый игрок мадридской основы – после коллапса в апрельском Класико Зидан перестал доверять валлийцу на 100%. Во-вторых, Уэльс нелепо пролетел мимо чемпионата мира – разумеется, Бэйл наблюдал за катастрофой с трибуны. В-третьих, «Реал» уступил «Тоттенхэму» в лигочемпионской группе – конечно же, без Гарета, хотя для него матч с бывшим клубом был бы сверхпринципиальным.

После очередного мышечного надрыва терпение Флорентино Переса лопнуло. Президент будет пристраивать Бэйла в АПЛ, но и там нет никаких гарантий: наоборот, есть немаленький риск совсем загнуться и возглавить печальный рейтинг травмированных в передаче условного Гари Линекера.

Единственный приемлемый сценарий для Гарета – камбэк в «Тоттенхэм» в рамках трансфера Кейна или Алли. В Лондоне Бэйл будет кем-то возле позднего Торреса для «Атлетико» или подряхлевшего Руни для «Эвертона», но это неважно: валлийский экспресс выдает лучшие матчи, когда от него ничего не ждут. Гарет снова возьмет амплуа локального джокера, потому что для планетарного масштаба ему не хватило старания, упрямства и психологической устойчивости.

Из него так и не вырос полноценный кандидат на «Золотой мяч» – то ли из-за действительно слабого здоровья, то ли из-за неграмотной реабилитации.

Пришло время зафиксировать: наивные разговоры о том, что Бэйл вернется и всех уничтожит, – праздный и безнадежный треп. Он обязательно вернется, но уничтожит разве что очередную мышцу – понятие «рецидив» для него гораздо ближе, чем «ренессанс». Гарет больше не вдохновляет, не мотивирует и не восхищает. Пора искать нового кумира, потому что старый сломался в буквальном смысле.

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