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Роналдиньо: «Если Лионель Месси захочет покинуть «Барселону», я его поддержу»

Роналдиньо: «Если Месси захочет покинуть «Барселону», я его поддержу»
Руслан Хрипун

24 мин. назад

Бразилец считает, что Лео никому ничего не должен.

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо убежден, что лидер каталонцев Лионель Месси должен слушать сердце при выборе будущего. «Сложно сказать, ведь он мой близкий друг. И как настоящий друг я всегда желаю ему только счастья, – цитирует Роналдиньо Goal.com. – Если сердце подскажет Месси перейти в другой клуб – я всегда его поддержу. Даже несмотря на то, что я – международный посол «Барселоны». Хотя я был бы счастлив, останься Лео на «Камп Ноу».

Где бы Месси ни играл, он везде будет ключевым игроком на поле», – добавил 37-летний бразилец.

Летом Месси согласовал новый контракт с «Барсой» до 2021 года, но еще не поставил под ним подпись.

  • На протяжении карьеры Лео подчеркивал, что хочет закончить карьеру в родном «Ньюэллс Олд Бойз».
  • Роналдиньо провел за «Барселону» 214 матчей во всех турнирах и забил 94 мяча.

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