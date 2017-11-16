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Лионель Месси срочно уехал из России, чтобы почитать сыну книжку

Месси срочно уехал из России, чтобы почитать сыну книжку
Eurosport

1 час назад

Семья и дети – на первом месте.

Лидер сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси пропустил матч «альбиселесте» против Нигерии в Краснодаре (2:4) и улетел к семье в Испанию. Нападающий выложил в инстаграме фото, на котором читает сыну Тьяго книжку.

30-летний аргентинец вернулся в Барселону с разрешения тренера Хорхе Сампаоли, чтобы лучше подготовиться к матчам чемпионата Испании против «Леганеса» и с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

  • Аргентина финишировала третьей в отборочном турнире ЧМ-2018 и следующим летом приедет в Россию.
  • Месси хорош не только в сборной: на его счету 14 голов и 3 ассиста в 11 играх за «Барселону» в сезоне-2017/18.

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