Криштиану Роналду: «Хочу семь детей и столько же «Золотых мячей»

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который 14 ноября стал отцом четвертого ребенка, заявил о желании иметь семь детей.

«Пока я играю, стараюсь выиграть все возможные трофеи, – цитирует Роналду AS. – Сейчас моя мечта – пятый «Золотой мяч», а в следующем году – еще один... Я очень рад, что окружен детьми. Я их очень люблю. Для меня жизнь без детей ничего не значит. Я хочу семерых детей и столько же «Золотых мячей».

Сейчас Роналду воспитывает четырех детей. 7-летний Криштиану-младший и 5-месячные близнецы Ева и Мэтью родились от суррогатных матерей. В середине ноября невеста футболиста Джорджина Родригес родила Криштиану четвертого ребенка – дочку, которую назвали Алана Мартина.

Для Джорджины новорожденная малышка стала первенцем.

Роналду выигрывал «Золотой мяч» в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах.

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