Eurosport

Криштиану Роналду: «Хочу семь детей и столько же «Золотых мячей»

Роналду: «Хочу семь детей и столько же «Золотых мячей»
Eurosport

26 мин. назад

Такими темпами у португальца скоро будет больше детей, чем у Семака.

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который 14 ноября стал отцом четвертого ребенка, заявил о желании иметь семь детей.

«Пока я играю, стараюсь выиграть все возможные трофеи, – цитирует Роналду AS. – Сейчас моя мечта – пятый «Золотой мяч», а в следующем году – еще один... Я очень рад, что окружен детьми. Я их очень люблю. Для меня жизнь без детей ничего не значит. Я хочу семерых детей и столько же «Золотых мячей».

Сейчас Роналду воспитывает четырех детей. 7-летний Криштиану-младший и 5-месячные близнецы Ева и Мэтью родились от суррогатных матерей. В середине ноября невеста футболиста Джорджина Родригес родила Криштиану четвертого ребенка – дочку, которую назвали Алана Мартина.

  • Для Джорджины новорожденная малышка стала первенцем.
  • Роналду выигрывал «Золотой мяч» в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах.

Фейсбук очень спортивен и приятен

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как Анисимов оформил первый хет-трик в НХЛ. Он в полнейшем порядке

04:37
Популярные видео
«Детройт» окончательно поехал головушкой и зачем-то нашвырял 8 шайб в ворота «Калгари». Ну не психи?
1 391 просмотров12 ч
Хокинс забил такой дурной шар, что друзья его до конца жизни будут называть везунчиком
9 944 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться