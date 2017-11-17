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Форвард «Валенсии» Надя Карпова с рекордом голосов признана игроком тура в Примере

Карпова с рекордом голосов признана игроком тура в Примере
Eurosport

1 час назад

Русская девушка зажигает в Испании.

В девятом туре чемпионата Испании футболистка сборной России Надежда Карпова дважды поразила ворота «Бетиса». 22-летняя нападающая открыла счет на второй минуте, а на 62-й оформила дубль. «Валенсия» выиграла матч счетом 5:2.

Более четырех тысяч человек лайкнули Карпову в голосовании за лучшего игрока тура, информирует официальный твиттер Примеры.

  • Нападающий женской сборной России перешла в «Валенсию» осенью 2017-го из русского клуба «Чертаново».
  • На счету форварда три гола в испанском чемпионате.

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