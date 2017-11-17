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Marca: Яспер Marca: Силлессен может покинуть «Барсу» и уйти в «Ньюкасл»

Marca: Силлессен может покинуть «Барсу» и уйти в «Ньюкасл»
Eurosport

55 мин. назад

Голландец засиделся на каталонской скамейке.

«Ньюкасл» рассматривает возможность приобретения вратаря «Барселоны» Яспера Силлессена.

По информации Marca, голландец входит в список игроков, которых которых каталонцы постараются продать ближайшим летом. «Сороки» не против заплатить за голкипера 9 млн евро.

  • На счету Силлессена 1 матч в Кубке Испании.
  • Яспер перешел в «Барселону» летом 2016 года за 13 млн евро.
  • Transfermarkt оценивает голкипера в 9 млн евро.

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