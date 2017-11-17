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Рафаэль Варан о тренере «Реала»: «Зинедин Зидан – полубог»

Варан: «Зидан – полубог»
Eurosport

1 час назад

Защитник сборной Франции записался в культ.

Рафаэль Варан восхищается тренером мадридцев, и, по словам защитника, не он один. «Нет слов, чтобы описать Зинедина Зидана. Он полубог для всего моего поколения во Франции.

С Моуринью был странный опыт – он не выпускал меня в начале сезона. Я поговорил с ним, и спустя три он выставил 19-летнего меня в старте против «Манчестер Сити». Не знаю, был ли Моуринью в курсе, кто такой Рафаэль Варан, но я воспринял это как вызов. Матч прошел очень хорошо, а дальше – только лучше», – приводит слова центрбека Marca со ссылкой на GQ.

  • 24-летний Рафаэль Варан пропустил два последних матча «Реала» из-за травмы, но восстановился к мадридскому дерби.
  • Под руководством 45-летнего Зинедина Зидана «Реал» завоевал Ла Лигу, дважды Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.

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