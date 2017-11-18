Тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде: «Антуан Гризманн? Я доволен составом. В будущем – увидим»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед матчем с «Леганесом» ответил на вопросы журналистов о возможном переходе французского нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

«Он великолепный футболист. Каждый раз, когда игроков связывают с переходом в «Барселону», они великолепны. Я доволен текущим составом. В будущем – увидим. Пять дней без матчей – это много. Логично, что появляются слухи о переходах игроков, когда нет игр», – объяснил Вальверде.

По информации Le10Sport, «Барселона» сможет приобрести Гризманна за 100 млн евро, так как летом 2017 года сумма выкупа упала с 200 млн евро в два раза.

«Барселона» возглавляет Ла Лигу, а «Реал» и «Атлетико» отстают на восемь очков.

В девяти матчах чемпионата Испании Антуан Гризманн забил два гола и оформил два ассиста.

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