Sport.es: Луис Энрике хотел бы возглавить «Челси», «Тоттенхэм», «Баварию» или «ПСЖ»

Экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике намерен вернуться к деятельности летом 2018 года. Специалист постепенно рассматривает предложения, но имеет ряд условий.

По информации Sport.es, Энрике переедет в клуб из топ-чемпионата, который ставит перед собой чемпионские задачи. В Англии Луис хотел бы поработать в «Челси» или «Тоттенхэме». В других странах испанец рассматривает «Баварию» или «ПСЖ».

Последним клубом Луиса Энрике была «Барселона», которую он покинул летом 2017 года.

С каталонцами 47-летний специалист дважды выиграл чемпионат Испании, трижды – Кубок Испании и один раз Лигу чемпионов.

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