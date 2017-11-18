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Диего Симеоне: «Реал» стал лучше, потому что собрал отличных мальчишек со всех испанских команд»
Аргентинец пожаловался на запасливость соседей.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о предстоящем матче против «Реала».
«Мы сыграем против лучшей команды мира, какой раньше была «Барселона». Они выиграли две последние Лиги чемпионов и чемпионат Испании. Сейчас они стали лучше, потому что собрали отличных мальчишек со всех испанских команд.
С тех пор, как я приехал в «Атлетико», все дерби были похожи, поэтому я не ожидаю, что предстоящее будет сильно отличаться», – заявил Симеоне Marca.
- Матч «Атлетико» – «Реал» состоится 18 ноября в 22:45 (мск).
- Команды набрали по 23 очка после 11 туров и делят 3-4 места в таблице Примеры.
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