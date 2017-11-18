«Атлетико» – «Реал»: перед матчем Примеры

Чемпионат Испании только начался, а «Барселона» уже так далеко. «Реал» и «Атлетико» набрали по 23 очка и зарубятся в дерби, но проигравший рискует отстать от каталонцев уже на 11 очков. Учитывая форму команды Вальверде, догнать ее при таком дефиците будет нереально. Скорее всего, неудачник дерби будет довольствоваться бронзой Примеры, если, конечно, сдуется «Валенсия».

«Атлетико» по-прежнему пропускает мало – всего шесть мячей после 11 игр. Но странно то, что пять из этих мячей «индейцы» разрешили соперникам забить на своем новеньком стадионе. При этом парни Симеоне еще ни разу не проиграли в Примере: такое удалось только «Барсе» и «Валенсии». А вот «Реал» подходит к дерби сильно раздраконенным: мадридцы сначала слили в Ла Лиге какой-то «Жироне» (1:2), а потом еле избежали разгрома от «Тоттенхэма» (1:3). После третьего поражения подряд можно будет с уверенностью говорить, что на «Сантьяго Барнабеу» прилетел кризис.

В составе «Реала» точно не выйдет Дани Карвахаль: испанец восстановился и даже попал в заявку, но врачи пока не разрешают ему выходить на поле. Также травмированы Ковачич и Гарет Бэйл. Иско уже восстановился, выход Наваса по-прежнему под вопросом. У «Атлетико» все ровненько.

Кто что сказал

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»: «Нам предстоит матч с лучшей командой мира. Такой была «Барселона» в свое время. «Реал» два раза подряд выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании в прошлом сезоне: сейчас они являются лучшей командой. «Реал» забрал всех хороших юных игроков из разных клубов Испании. Они убедились, что эти футболисты не достанутся другим. Все они в резерве, но в резерве именно «Реала». (Marca)

Сауль, полузащитник «Атлетико»: «В «Реале» у меня был не один негативный случай, но думаю, что любой 11-летний парень проходит через это. В те времена, о которых я говорю, люди начали говорить обо мне. Время, проведенное в «Реале», считаю полезным. Ведь в результате я стал более зрелым и многое понял. Благодаря всему этому я теперь выступаю за «Атлетико». (Marca)

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»: «В моем распоряжении два игрока, которые являются историей этого клуба. Речь о Рамосе и Роналду. Они уважают друг друга. Серхио – очень умный парень, он может сказать все, что хочет. Роналду также умен. Они давно играют вместе. Может что-то где-то накопилось, кто-то что-то думает, но внутри команды ничего не происходит. Все нормально». (Sport.es)

Рафаэль Варан, защитник «Атлетико»: ««Нет слов, чтобы описать Зидана. Он полубог для всего моего поколения во Франции». (Marca)

Цифры говорят

Это будет 161-е мадридское дерби. Только каталонская рубка между «Барсой» и «Эспаньолом» проводилась чаще (167).

«Реал» выигрывал у «Атлетико» чаще любой другой команды Испании (86 побед).

«Индейцы» проиграли лишь 1 из последних 8 матчей против «Реала» в Примере (4 победы и 3 ничьи).

«Атлетико» пропустил 83% голов в новом сезоне дома (5 из 6). Это худший показатель Примеры.

Роналду забил 6 мячей в 4 последних матчах против «Атлетико» во всех турнирах.

Зидан проиграл «Атлетико» 2 матча. Ни одна другая команда галактики не обыгрывала французского тренера «Реала» так часто.

Люди в черном

Встречу обсудит бригада арбитров во главе с Давидом Фернандесом Борбаланом. Рефери из Альмерии работал на пяти матчах Примеры-2017/18: в этих играх он показал 29 желтых карточек, никого не удалил и не поставил ни одного пенальти. При 44-летнем Борбалане «Атлетико» в этом сезоне не играл, а «Реал» уже сгонял ничью с «Валенсией» (2:2).

Котировки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом «Реал», несмотря на то, что матч пройдет в логове «Атлетико». Уверен, что «индейцы» дадут бой и минимум не проиграют? Зарабатывай тут.

Победа «Атлетико»: 3.38

Ничья: 3.34

Победа «Реала»: 2.34

Линия на матч «Атлетико» – «Реал»

Ориентировочные составы

«Атлетико»

«Реал»

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