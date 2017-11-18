Неймар перейдет из «ПСЖ» в «Реал». Бред или нет?

Почему отъезд из Парижа – чушь

Вероятность: 75%

«ПСЖ» прет без поражений (три ничьи с начала сезона), но европейские медиа уничтожают Неймара агрессивнее, чем любую куклу вуду. Если вчитаться в новости зарубежных изданий, можно поверить, что самый дорогой игрок мира собрал абсолютно все футбольные грехи и опять мимикрировал под эмблему сборной Франции.

За три месяца Неймар:

1. Сколотил бразильскую банду и абстрагировался от других одноклубников (очень предсказуемо);

2. Раскритиковал методику Эмери и пару раз с ним плотно поругался (вполне ожидаемо);

3. Захватил все стандарты (тут даже спорить нет смысла – все видели эпизод с Кавани);

4. Пару раз симулировал микротравмы, чтобы не распыляться на нубов (типичный поступок суперзвезды);

5. Выбил эксклюзивные условия на тренировках (против него нельзя играть жестко, словно он стеклянный);

6. Лично решил несколько вопросов с руководством – как Это’О в «Анжи»;

7. Приватно пожаловался на жизнь во Франции и люто скучает по Барселоне.

Среди этих пунктов нет ни одного экстрасенсационного, но надо признать: почти все проблемы решаются сменой коуча. С самого начала было ясно, что тщедушный репетитор Унаи Эмери не сможет адекватно контролировать игрока с такой бешеной личной капитализацией.

Соответственно, в «ПСЖ» изначально должны были рассмотреть альтернативную фигуру на пост менеджера. В ноябре в новостях стабильно мелькают сразу две фамилии – Жардим и Конте. Оба коуча средне идут по текущему сезону (после сверхуспешного-2016/17) и явно готовы сменить место работы.

При этом и Леонардо, и Антонио – адепты авторитарной философии, исключающей присутствие примы в команде. Если говорить прямо, то у потенциальных тренеров есть, чем позвенеть в штанах, а у Эмери – нет, поэтому он и не в состоянии приструнить Неймара и оздоровить атмосферу.

Еще один пункт против ухода бразильца – чисто футбольные выступления. Чтобы всерьез говорить о его продаже, нужно дождаться лигочемпионской весны: Неймар либо оправдает статус иконы и потянет команду за собой, либо тотально провалится и перестанет сыпать понтами. Сейчас он занимается именно самоутверждением: после аскетичной «Барсы», где не приветствуются элитные автомобили и роскошное жилье, Ней наконец почувствовал себя селебрити – об этом сигнализирует, к примеру, аренда пятиэтажного дома Жерара Депардье в самом дорогом пригороде Парижа.

Третья причина, почему побег бразильца в «Мадрид» малореален – владельцы «ПСЖ». С имиджевой точки зрения 222-миллионная покупка подразумевает наличие стратегии. Отпустив Неймара всего через год, боссы парижан выставят себя кончеными идиотами, которые разбрасываются деньгами, совершенно не включая мозги.

Если шейхи решили строить империю вокруг Нея, то обязательно потратят на это как минимум два сезона – такой вывод можно сделать хотя бы из того, что несчастного Эмери не уволили после 1:6 от «Барсы» и краха в Лиге 1.

Почему «Реал» перехватит Неймара

Вероятность: 25%

Даже если отбросить все сентиментальные сказки о том, что в детстве Ней топил за «Мадрид» и мечтал стать одним из «бланкос», шансов на трансфер объективно предостаточно. Основной аргумент – подозрительное поведение Флорентино Переса, великого манипулятора и короля медийных интриг.

Расклад таков: президент «Реала» устал от Роналду и хочет его поскорее слить. Скорее всего, Переса еще летом утомило налоговое нытье Криштиану, а сейчас, когда португалец нерегулярно забивает, Фло совсем слетел с катушек.

Хитрый руководитель запустил информационную войну, которая поможет безболезненно выдавить КриРо из клуба и красиво заменить его Неймаром. Схема элементарна – Флорентино играет на банальной ревности. Многоходовка близка к гениальности:

1. Перес провел работу с футболистами и тренерским штабом. Результат: Рамос и Каземиро публично поддержали идею с трансфером Неймара, а Зидан деликатно похвалил бразильца и отпустил безадресный вопрос с явным намеком – «Кто знает, что будет в будущем?»;

2. Криштиану уже поругался с Рамосом, а после признания Каземиро вообще почувствовал себя преданным;

3. В медиа хлынула волна инсайдов о том, что Криш покинет «Бернабеу» в 2018 году. Миссия выполнена.

Судя по всему, мадридцев ждет самое жаркое трансферное лето в клубной истории.

Во-первых, пора обновляться: сейчас «бланкос» заметно не хватает кадров, а номинальные лидеры не всегда находят мотивацию после трех побед в ЛЧ за четыре сезона.

Во-вторых, Перес обожает покупать игроков после крупных турниров, сознательно за них переплачивая (последний пример – Хамес).

В-третьих, «Реал» не подрывал рынок с 2013 года (Бэйл), на счетах накопились свободные средства, а после избавления от Роналду их станет еще больше. Так что в финансовом плане покупку Неймара точно нельзя назвать недостижимой: когда нужно, Перес всегда отыщет свободный кэш или вообще замутит обмен с доплатой – уже есть информация (из спорного источника) об участии Асенсио в исторической сделке.

Для самого Нея переезд в Мадрид тоже оптимален. Так он не только сможет регулярно мстить подлейшей «Барсе» за украденный бонус (каталонцы так и не заплатили порядка 26 млн евро), но и обретет гармонию.

На «Камп Ноу» Неймар был вечно вторым (иногда – третьим), в Париже он слишком первый, а в «Реале» окажется лидером среди равных.

Теперь главное, чтобы Каталония не отклеилась от Испании, а «Барса» – от Примеры, иначе Ней сменит одну пустую лигу на другую.

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