Cadena Sera: глава Ла Лиги проходит по делу о мошенничестве с налогами

Испанское казначейство расследует возможное мошенничество со стороны главы Футбольной лиги Испании (LFP) Хавьера Тебаса.

По информации Cadena Ser, глава Ла Лиги использовал деньги нескольких клубов для погашения долга компании, в которой он был единственным владельцем. Данные действия нарушают регламент чемпионата Испании.

Не исключается, что из-за расследования Тебас будет отстранен от занимаемой должности.

Тебас возглавляет Ла Лигу с 2013 года.

Тебас – болельщик «Реала».

Ранее по делу о махинациях с налогами в Испании проходили такие глыбы, как Неймар, Лионель Месси, Хавьер Маскерано, Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Пепе, Марсело, Анхель ди Мария, Радамель Фалькао и другие.

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