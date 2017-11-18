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Cadena Sera: глава Ла Лиги проходит по делу о мошенничестве с налогами

Cadena Sera: глава Ла Лиги проходит по делу о мошенничестве с налогами
Р-Спорт

1 час назад

Нормальная ситуация для испанского футбола.

Испанское казначейство расследует возможное мошенничество со стороны главы Футбольной лиги Испании (LFP) Хавьера Тебаса.

По информации Cadena Ser, глава Ла Лиги использовал деньги нескольких клубов для погашения долга компании, в которой он был единственным владельцем. Данные действия нарушают регламент чемпионата Испании.

Не исключается, что из-за расследования Тебас будет отстранен от занимаемой должности.

  • Тебас возглавляет Ла Лигу с 2013 года.
  • Тебас – болельщик «Реала».
  • Ранее по делу о махинациях с налогами в Испании проходили такие глыбы, как Неймар, Лионель Месси, Хавьер Маскерано, Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Пепе, Марсело, Анхель ди Мария, Радамель Фалькао и другие.

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