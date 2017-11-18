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Корявый и королевский голы форварда «Барселоны» Луиса Суареса, прервавшего засуху в 5 матчей
Паулиньо добавил.
«Барселона» разгромила «Леганес» в матче 12-го тура Ла Лиги со счетом 3:0.
Счет открыл не забивавший пять официальных матчей кряду Луис Суарес на 28-й минуте. Иван Куэльяр неуклюже отбил мяч во вратарской, а уругваец оказался первым на добивании.
На 60-й минуте Куэльяр снова отбил мяч прямо на Суареса, но второй гол вышел в 10 раз эффектнее.
В конце матча Паулиньо воспользовался суматохой у ворот «Леганеса» и закинул третий мяч.
- «Барселона» лидирует с 34 очками.
- На счету Суареса 5 голов в 9 матчах Ла Лиги-2017/18.
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