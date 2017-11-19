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Стефан Савич зверским подкатом прямой ногой чуть не убил Тони Крооса и отделался желтой

Савич зверским подкатом прямой ногой чуть не убил Крооса и отделался желтой
Eurosport

1 час назад

Возможно, черногорец в детстве мечтал стать рестлером.

Адский эпизод едва не омрачил мадридское дерби «Атлетико» – «Реал» в рамках 12-го тура Ла Лиги.

На 34-й минуте защитник «индейцев» Стефан Савич прямой ногой влетел в голень Тони Кроосу, который чудом продолжил игру, а не отправился в больницу.

Арбитр Давид Фернандес Борбалан проявил невиданную либеральность и показал Савичу лишь желтую карточку.

  • В 13 официальных матчах сезона-2017/18 Савич получил 4 желтые и 1 красную карточки.

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