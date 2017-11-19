5 кровавых моментов из матчей «Атлетико», которые страшнее фильма «Пила 8»

«Атлетико» рубился с «Реалом» у себя дома, периодически выходил в их штрафную, но по сути не заслужил победы. Как и «Реал». К сожалению, в игре обнаружились сходства с бесплатным порно, где первые полтора часа только целуются. Было все, но только не голы. Была даже кровища.

В конце первого тайма Серхио Рамос поверил в себя и дошлепал до чужой штрафной, куда уже подлетала скидка от Каземиро. Выпятив голову вперед, испанец получил по ней жестким ударом с ноги, прямо как в Петербурге девяностых, и чуть не встал в очередь на страшный суд. Рамос поднялся, вытер нос и ужаснулся: его руки в крови. Через минуту он вернулся на поле, но уже с забитыми тампонами ноздрями. В перерыве Серхио все-таки заменили на Начо.

Про «Атлетико» говорят, что он невезучий. Да у этих парней полно убойных страшилок.

У Косты оторвался кусок ноги

14.04.14, «Хетафе» – «Атлетико»

Диего КостаEurosport

Диего Коста оторвал собственный кусок ноги, когда бежал на казнь «Хетафе»: зацепил штангу, после чего объявил, что по понятным причинам встречу не продолжит. К счастью, серьезной травмой дело не закончилось. А мясо, как известно, зарастает.

Аномально опухшая нога Месси

19.09.2010, «Атлетико» – «Барселона»

На 92-й минуте зарубы «Атлетико» – «Барселона» чех Томаш Уйфалуши зачем-то въехал по правой ступне Лео. Месси пролежал две минуты, а потом образовалась жуткая гематома, и аргентинца унесли на носилках.

Ансальди уронил Суареса

Марио СуаресEurosport

Марио Суарес травмировал мозг, столкнувшись с партнером по команде Кристианом Ансальди, после чего эффектно упал на газон и не подал признаков жизни. Марио незамедлительно доставили в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую.

03.03.2017, «Депортиво» – «Атлетико»

Торрес упал и ударился головой о газон после того, как в него въехал соперник. Потом все столпились у тела, а камеры впечатлил момент, когда у Фернандо вынимали запавший язык. Выскочившие медики уложили пострадавшего на носилки и экстренно доставили в больницу, а через несколько часов бульвары уже распространили слух, будто Торрес трагично погиб. Но опасения врачей не подтвердились: нападающий избежал травмы, хотя провел ночь под наблюдением.

08.04.2016, «Реал» – «Атлетико»

Португалец столкнулся со своим партнером Тони Кроосом во втором тайме. Пепе поднялся, отбегал две минуты и попросил о помощи. После матча он прошел обследование и обнаружил на рентгене сломанные ребра.

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