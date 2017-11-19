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«Реал» впервые при Зинедине Зидане не забил в гостевом матче Примеры
Мадридцы прервали 35-матчевую результативную серию.
«Реал» в субботу сыгра с «Атлетико» вничью в гостях со счетом 0:0.
«Сливочные» прервали гостевую серию из матчей с забитыми мячами, которая насчитывала 35 игр подряд. Последний раз «Реал» не забивал в гостях в матче с тем же «Атлетико» в апреле 2015 года (0:0).
- Нулевая ничья в мадридском дерби в рамках чемпионата зафиксирована впервые с мая 2005 года, на статионе «Атлетико» – с октября 1993 года.
- «Королевский клуб» занимает третье место в таблице Примеры с 24 очками в 12 матчах. Лидирующая «Барселона» опережает мадридцев на 10 баллов.
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