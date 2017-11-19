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Диего Симеоне: «Меня научили, что в семье любят до смерти. Гризманн – это семья»
Главный тренер «Атлетико» поддержал нападающего, который не забивал за мадридцев с сентября.
После матча с «Реалом» аргентинца спросили о выступлении французского форварда, который утратил былую результативность.
«В моем доме меня научили, что если вы часть семьи, вас будут любить до самой смерти. Гризманн – это семья.
Мы играли против лучшей команды мира. Они очень хорошо контролируют мяч. Игра проходила так, как мы того хотели, но мы могли и проиграть», – цитирует Симеоне Marca.
- Матч между «Атлетико» и «Реалом» закончился нулевой ничьей.
- Гризманн в сезоне-2017/18 провел за мадридцев 14 матчей и забил 3 мяча.
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