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Защитник «Реала» Марсело: «Судья вполне мог поставить 3-4 пенальти в матче с «Атлетико»

Марсело: «Судья вполне мог поставить 3-4 пенальти в матче с «Атлетико»
Eurosport

12 мин. назад

Бразилец не уточнил, в чьи ворота.

Марсело считает, что арбитр допустил несколько ошибок в матче «Реала» и «Атлетико».

«Судья вполне мог поставить три или четыре пенальти, но я больше не хочу говорить об этой проблеме. Ошибки арбитра случаются в футболе.

Рамос? Не знаю, что с ним произошло. Я просто хочу играть в футбол, а не драться», – цитирует Марсело Marca.

  • Мадридское дерби завершилось нулевой ничьей.
  • В конце первого тайма игрок «Атлетико» Лукас Эрнандес нанес Серхио Рамосу удар бутсой в нос. Капитан «Реала» получил перелом носовой перегородки.

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