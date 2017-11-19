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Защитник «Реала» Марсело: «Судья вполне мог поставить 3-4 пенальти в матче с «Атлетико»
Бразилец не уточнил, в чьи ворота.
Марсело считает, что арбитр допустил несколько ошибок в матче «Реала» и «Атлетико».
«Судья вполне мог поставить три или четыре пенальти, но я больше не хочу говорить об этой проблеме. Ошибки арбитра случаются в футболе.
Рамос? Не знаю, что с ним произошло. Я просто хочу играть в футбол, а не драться», – цитирует Марсело Marca.
- Мадридское дерби завершилось нулевой ничьей.
- В конце первого тайма игрок «Атлетико» Лукас Эрнандес нанес Серхио Рамосу удар бутсой в нос. Капитан «Реала» получил перелом носовой перегородки.
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