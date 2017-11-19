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Серхио Рамос: «Я бы тысячу раз истек кровью за футболку «Реала»
Защитник предан мадридскому клубу.
После матча против «Атлетико» (0:0) получивший перелом носа Серхио Рамос оставил болельщикам сообщение в твиттере.
«Я бы тысячу раз истек кровью ради эмблемы и футболки «Реала». Спасибо вам за поддержку. Скоро вернусь», – написал Рамос.
- Рамос получил травму носа в первом тайме и не вышел на поле после перерыва.
- Серхио выступает за «Реал» с 2005 года.
- Мадридцы после ничьей с «Атлетико» отстали от «Барселоны» на 10 очков.
Следующий матч «Реал» проведет с «Малагой». Победа мадридцев оценивается букмекерами в 1,07
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