Серхио Рамос: «Я бы тысячу раз истек кровью за футболку «Реала»

После матча против «Атлетико» (0:0) получивший перелом носа Серхио Рамос оставил болельщикам сообщение в твиттере.

«Я бы тысячу раз истек кровью ради эмблемы и футболки «Реала». Спасибо вам за поддержку. Скоро вернусь», – написал Рамос.

Рамос получил травму носа в первом тайме и не вышел на поле после перерыва.

Серхио выступает за «Реал» с 2005 года.

Мадридцы после ничьей с «Атлетико» отстали от «Барселоны» на 10 очков.

Следующий матч «Реал» проведет с «Малагой». Победа мадридцев оценивается букмекерами в 1,07

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