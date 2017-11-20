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Жерар Пике – Ундиано Мальенко: «Ты уже из дома показал мне желтую»
Защитнику «Барсы» не понравилось отношение рефери.
Жерар Пике получил желтую карточку в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» и пропустит встречу против «Валенсии».
По ходу игры каталонец обратился к главному арбитру Альберто Ундиано Мальенко: «Ундиано, не говори мне, что ты не нацелился на меня. Ты уже из дома показал мне желтую карточку», – сказал Пике.
- На счету Пике 1 гол в 14 матчах сезона-2017/18.
- «Барселона» после 12 туров опережает на 4 очка «Валенсию», а Реал» и «Атлетико» – на 10.
- Матч против «летучих мышей» состоится в Каталонии 26 ноября.
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